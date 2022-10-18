ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила во вторник, что намерена нарастить производство "необходимых для защиты США и их союзников" вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые Украине. В США объяснили, почему комплексы Javelin неэффективны на Украине

"Мы инвестируем в мощности для создания (вооружений), которые необходимы на данный момент для защиты наших союзников и нашей страны, включая (истребители) F-35, (ПЗРК) Javelin и (РСЗО) HIMARS", — заявил исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет, слова которого приводятся в обнародованном отчете компании за третий квартал текущего года.

Из документов также следует, что чистая прибыль компании в июле-сентябре выросла до почти 1,8 миллиарда долларов по сравнению с 614 миллионами за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию при этом поднялась с 2,21 доллара до 6,71 доллара, утверждается в отчете компании.