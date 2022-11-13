МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Производители оружия США лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, заявил в своей статье для Asia Times обозреватель Леонард Гудман. Источник: США могут ослабить санкции против Венесуэлы для импорта ее нефти

Он отметил, что американские производители оружия во многом определяют внешнюю политику США, и при этом таким компаниям оборонного комплекса, как Raytheon, требуются конфликты, чтобы оправдать "ожидания Уолл-стрит по прибыли".

"Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения", — написал Гудман.

Вместе с тем он констатирует, что "конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности. Ранее НАТО расширилась на восток, к границе с Россией, требуя, чтобы каждый новый член альянса закупал оружие, совместимое с американскими системами вооружений. Поддержанный Соединенными Штатами государственный переворот 2014 года, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович, открыл дверь для политики вооружения Украины".