МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Министерство обороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд американской армии и партнеров Вашингтона за рубежом, заявил в четверг Пентагон. Американская армия заключила многомиллионные контракты с Lockheed Martin

Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 430 930 711 долларов на полномасштабное производство РСЗО HIMARS и вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей в поддержке армии США и различных зарубежных партнеров", — говорится в уведомлении ведомства.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.