МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Враги России окопались не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, поэтому Москва увеличивает объемы производства наиболее мощных средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине

"Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев так же отметил, что "псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной", заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в случае ударов по украинской территории способен на все, в том числе бить по территории России.