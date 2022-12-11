Медведев объяснил, почему Россия наращивает производство средств поражения
Медведев: враги России окопались на Украине, в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Враги России окопались не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, поэтому Москва увеличивает объемы производства наиболее мощных средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах", — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев так же отметил, что "псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной", заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в случае ударов по украинской территории способен на все, в том числе бить по территории России.
https://1prime.ru/vpk/20221211/839128958.html
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