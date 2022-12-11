МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Враги России окопались не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, поэтому Москва увеличивает объемы производства наиболее мощных средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине

"Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев так же отметил, что "псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной", заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в случае ударов по украинской территории способен на все, в том числе бить по территории России.