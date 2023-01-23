МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддержал предложения глав дальневосточных регионов по развитию территорий и дал профильным министерствам и организациям поручения по их исполнению, в том числе, о проработке мер по строительству арендного жилья для сотрудников оборонного комплекса в Хабаровском крае, сообщили в аппарате полпредства. Путин упрекнул иностранных заказчиков продукции ОПК в нежелании платить

"Вице-премьер поддержал инициативу губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва по строительству арендного жилья для сотрудников оборонного комплекса и поручил Минвостокразвития России совместно с регионом проработать данный вопрос и представить предложения по реализации проекта", — сказано в сообщении.

Трутнев провел выездное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год. Главы дальневосточных регионов представили доклады о строительстве жилья и благоустройстве городских территорий, модернизации социальной инфраструктуры, создаваемой в рамках национальных проектов и с помощью дальневосточной "Единой субсидии", запуске новых предприятий и модернизации действующих производств, создании рабочих мест и программах переподготовки специалистов.

В ходе мероприятия главы дальневосточных регионов подняли вопрос модернизации энергетической инфраструктуры. В итоге дано поручение субъектам РФ совместно с Минэнерго РФ и АО "Системный оператор Единой энергетической системы" в рамках рабочей группы проработать предложения регионов по перспективным и находящимся в стадии реализации инвестиционным проектам на территории Бурятии и Забайкалья и по итогам работы сформировать необходимые технические решения и учесть в специальной программе ЕЭС. Кроме того, "РусГидро" совместно с Хабаровским краем поручено рассмотреть перспективные балансы электрической энергии и мощности с учётом перспективных потребителей. Путин заявил о скором решении вопроса об отсрочке работникам ОПК

Заслушав предложение главы Бурятии Алексея Цыденова о создании быстровозводимых конструкций туристической инфраструктуры и необходимости выделения на это дополнительных средств, Трутнев дал поручение дополнительно проработать этот вопрос Минвостокразвития России совместно с регионом. Также Минвостокразвития России совместно с властями Якутии поручено изучить возможности строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов и госпрограмм профильных федеральных министерств.

"(Глава Сахалина) Валерий Лимаренко обратился к Трутневу за федеральной поддержкой по ряду вопросов транспортной доступности. Вице-премьер дал поручение Минстрою России и Минтрансу России доложить в ближайшее время о выполнении ранее данного поручения по рассмотрению заявки Сахалинской области на выделение инфраструктурного бюджетного кредита в целях строительства взлётно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, а также представить данные о выполнении поручения, связанного с модернизацией Корсаковского порта", — добавили в полпредстве.

Вице-премьер поручил губернатору Магаданской области актуализировать работу по обновлению городской среды.