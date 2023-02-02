ВМС США и компания Sierra Nevada заключили контракт на $717 миллионов
ВМС США и Sierra Nevada заключили контракт на поставку датчиков для авиации на $717 миллионов
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американская частная оборонная компания Sierra Nevada заключила контракт с военно-морскими силами США на производство и поставку компонентов для датчиков к пилотируемым и беспилотным летательным аппаратам на сумму почти 717 миллионов долларов, говорится в обнародованном в среду заявлении Пентагона.
"Sierra Nevada из штата Невада получила контракт на сумму 716 764 615 долларов на производство компонентов для системы MISD", — следует из обнародованной ведомством информации.
Помимо этого, в рамках контракта подрядчик обязуется оказывать инженерную поддержку развертыванию данных систем на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах ВМС США, а также у зарубежных военных заказчиков.
Работы планируется проводить в штатах Невада и Колорадо в течение последующих пяти лет, их завершение ожидается в январе 2028 года.
https://1prime.ru/vpk/20230202/839662419.html
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