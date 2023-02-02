МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американская частная оборонная компания Sierra Nevada заключила контракт с военно-морскими силами США на производство и поставку компонентов для датчиков к пилотируемым и беспилотным летательным аппаратам на сумму почти 717 миллионов долларов, говорится в обнародованном в среду заявлении Пентагона. Uzbekistan Airways подписала с Airbus контракт на покупку самолетов

"Sierra Nevada из штата Невада получила контракт на сумму 716 764 615 долларов на производство компонентов для системы MISD", — следует из обнародованной ведомством информации.

Помимо этого, в рамках контракта подрядчик обязуется оказывать инженерную поддержку развертыванию данных систем на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах ВМС США, а также у зарубежных военных заказчиков.

Работы планируется проводить в штатах Невада и Колорадо в течение последующих пяти лет, их завершение ожидается в январе 2028 года.