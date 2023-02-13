БАНГАЛОР (Индия), 13 фев — ПРАЙМ. Россия за последние пять лет поставила в Индию вооружений на сумму более 13 миллиардов долларов, текущий портфель оружейных заказов Москвы и Нью-Дели составляет свыше 10 миллиардов долларов, заявил журналистам в преддверии выставки Aero India директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. В Индии запустили производство автоматов АК-203

Выставка проходит в период с 13 по 17 февраля в городе Бангалор (Индия).

"Как показывает практика, Россия по-прежнему остается одним из основных "игроков" на индийском рынке вооружений. Так, за прошедшие пять лет совокупный стоимостной показатель экспорта российской ПВН (продукции военного назначения — ред.) в Индию превысил 13 миллиардов долларов США", — сказал Шугаев.

Директор ФСВТС отметил, что, несмотря на "беспрецедентное" давление на Индию со стороны стран Запада во главе с США в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине, она продолжает оставаться одним из основных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества — портфель заказов составляет более 10 миллиардов долларов США.

"Наше взаимодействие в военно-технической сфере свободно от какой-либо политической конъюнктуры. Нынешний этап развития отношений России и Индии в области военно-технического сотрудничества характеризуется, в первую очередь, принятым индийским руководством курсом на локализацию производства продукции военного назначения на индийских предприятиях на основе принципов "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", — подчеркнул Шугаев.