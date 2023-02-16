МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия не сдаст позиции на мировом рынке вооружений, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Россия обладает достаточным количеством вооружений, заявил Медведев

"Сегодня основные усилия наших предприятий сконцентрированы на выполнении ГОЗ. Вместе с тем обязательства перед зарубежными партнерами также продолжают выполняться, и сдавать позиции на мировом рынке вооружений Россия не намерена", — сказал глава госкорпорации в преддверии международной оборонной выставки IDEX-2023.

Мероприятие состоится в Абу-Даби 20-24 февраля. По словам Чемезова, выставка — одна из ключевых площадок для взаимодействия с зарубежными партнерами.

Гендиректор "Ростеха" добавил, что Россия намерена представить порядка 150 образцов новейших вооружений, значительная часть которых была протестирована в реальных боевых условиях. Так, на Ближнем Востоке будет впервые представлена снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), комплекс "Планшет-А", плавающий танк "Спрут-СДМ1", реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", а также реактивный огнемет МРО-А.