МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия не сдаст позиции на мировом рынке вооружений, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Россия обладает достаточным количеством вооружений, заявил Медведев

"Сегодня основные усилия наших предприятий сконцентрированы на выполнении ГОЗ. Вместе с тем обязательства перед зарубежными партнерами также продолжают выполняться, и сдавать позиции на мировом рынке вооружений Россия не намерена", — сказал глава госкорпорации в преддверии международной оборонной выставки IDEX-2023.

Мероприятие состоится в Абу-Даби 20-24 февраля. По словам Чемезова, выставка — одна из ключевых площадок для взаимодействия с зарубежными партнерами.

Гендиректор "Ростеха" добавил, что Россия намерена представить порядка 150 образцов новейших вооружений, значительная часть которых была протестирована в реальных боевых условиях. Так, на Ближнем Востоке будет впервые представлена снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), комплекс "Планшет-А", плавающий танк "Спрут-СДМ1", реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", а также реактивный огнемет МРО-А.