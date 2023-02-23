МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов, в том числе, для воздушно-космических сил, заявил президент России Владимир Путин. "Рособоронэкспорт" выполнил план продажи оружия в 2022 году

"Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-комических сил", — сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

Глава государства подчеркнул, что российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжат насыщать войска новой техникой.

"Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих вооруженных сил. Совершенствовать систему подготовки частей и подразделений", — сказал Путин.

Он отметил, что прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой.

"Будем и дальше насыщать войска новой техникой – это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы", — сказал президент.

Власти будут, как и прежде, уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности РФ, заявил Путин. Ростех кратно нарастил поставки ряда передовых вооружений в ВС России

"Современные эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего, и потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание", — сказал он.

Путин также сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое дежурство, серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" будет продолжено, также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

"В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", — сказал президент.

Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, подчеркнул Путин.

"Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады", — сказал он.

По его словам, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов после принятия в ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр III", а еще три подобных крейсера пополнят флот в ближайшие годы.

"С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр третий", доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнять еще три крейсера данного проекта", — сказал Путин.