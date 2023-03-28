МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минфин ФРГ планирует согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро в последующие годы, пишет Der Spiegel со ссылкой на письмо министерства в бюджетную комиссию бундестага. Белый дом призвали тратить деньги на США

Ведомство намерено согласовать увеличение фонда "Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации", в этом году в его рамках потратили 2,2 миллиарда евро.

Минфин утверждает, что из-за значительных материальных потерь ВСУ требуются новые поставки материалов.

Названную сумму хотят увеличить на 3,2 миллиарда евро. По данным издания, это соответствует цифре, которую ранее запросило Минобороны.

Сообщается, что минобороны направит средства на оплату значительной части поставок вооружений на Украину и замены систем, переданных со складов бундесвера.

Также военное ведомство намерено в ближайшее несколько лет использовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств для этих же целей.

Из письма Минфина следует, что особых вливаний средств требуют ранее поставленные украинской армии системы ПВО, БМП и танки, нуждающиеся в обслуживании и поставках снарядов.

Что конкретно будет приобретено для Украины, заведующие федеральным бюджетом профильные отделы бундестага обсудят на закрытом заседании во вторник.

Издание не сомневается в успешном согласовании этой инициативы, так как в бундестаге военные поставки Киеву не поддерживают только партии "Альтернатива для Германии" и "Левая".