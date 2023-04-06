МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к октябрю этого года, сообщает американское военное ведомство. На Украину прибыли немецкие танки Leopard 2, пишет Spiegel

"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", — сообщает Пентагон.

В сообщении говорится, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года.

Как сообщалось, США передадут Украине старую версию танков, а не современную M1A2, их отправка намечена на осень.