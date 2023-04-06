General Dynamics Land Systems получила контракт на танки Abrams для Украины
Пентагон: General Dynamics Land Systems получила контракт на танки Abrams для Украины
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к октябрю этого года, сообщает американское военное ведомство.
"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", — сообщает Пентагон.
В сообщении говорится, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года.
Как сообщалось, США передадут Украине старую версию танков, а не современную M1A2, их отправка намечена на осень.
https://1prime.ru/vpk/20230406/840297309.html
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