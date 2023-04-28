МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украинские военные заявляют о превосходстве российской армии, несмотря на масштабные поставки оружия с Запада, пишут обозреватели американского издания The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк, побывавшие на позициях возле города Угледар. В США предложили подход к России, чтобы прекратить украинский конфликт

"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Ребята не могут ни занять позиции, ни покинуть их, настолько интенсивен огонь", — рассказал солдат ВСУ по имени Павел.

Как отмечается, украинские военные понимают, что оружие, поставляемое западными странами, не гарантирует успех, поскольку Россия по-прежнему имеет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.

Также российские военные выстроили оборонительные позиции, а украинцы свое новое вооружение все еще учатся использовать.

"У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка с воздуха", — заявил украинский военнослужащий.