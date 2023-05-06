Bloomberg: США планируют поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов, используя те же чрезвычайные полномочия, которые применялись в отношении Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена готовит пакет вооружений для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов, используя полномочия ускоренного финансирования, которые она использовала для ускорения поставок оружия на Украину", — пишет агентство со ссылкой на источники.
Как отмечается, использование таких полномочий позволит США обойти часто затягивающийся процесс заключения контрактов и производства оружия.
По данным агентства, конгресс США уполномочил президента использовать до 1 миллиарда долларов из запасов США для поддержки "островной демократии".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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