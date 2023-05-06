МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов, используя те же чрезвычайные полномочия, которые применялись в отношении Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Пушков рассказал о назревании кризиса, который вытеснит украинский

"Администрация Байдена готовит пакет вооружений для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов, используя полномочия ускоренного финансирования, которые она использовала для ускорения поставок оружия на Украину", — пишет агентство со ссылкой на источники.

Как отмечается, использование таких полномочий позволит США обойти часто затягивающийся процесс заключения контрактов и производства оружия.

По данным агентства, конгресс США уполномочил президента использовать до 1 миллиарда долларов из запасов США для поддержки "островной демократии".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.