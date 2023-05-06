МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российские военные в зоне СВО в последние месяцы все чаще блокируют работу мобильных ракетных систем американского производства — они используют электронные глушители, чтобы сбить систему наведения на основе GPS и воспрепятствовать попаданию ракет в цель, сообщили CNN несколько человек, знакомых с ситуацией. Назван самый главный враг ВСУ

В течение почти года система HIMARS была самым дальнобойным ракетным комплексом Украины, позволяющим войскам запускать до шести ракет подряд по российским позициям на расстоянии до 80 километров. Боеголовки поражают цели с точностью около трех метров. Как отмечается, это вооружение сыграло важную роль в том, чтобы помочь Украине вернуть значительную часть ранее контролируемой Россией территории прошлой осенью. По состоянию на февраль ВСУ израсходовали около 9,5 тысячи ракет HIMARS.

Однако сейчас системы стали менее эффективными из-за интенсивной блокировки со стороны россиян, свидетельствуют пять американских, британских и украинских источников. Это вынуждает американских и украинских официальных лиц искать способы настроить программное обеспечение HIMARS для противодействия усиливающимся помехам.

Это постоянная "игра в кошки-мышки" по поиску средств противодействия глушению, рассказал представитель Пентагона.

Официальный представитель США подтвердил, что американцы консультируют украинцев по вопросу, как идентифицировать и уничтожать российские глушители, поскольку число способов модификации HIMARS и их ракет ограничено.

На сегодняшний день Украина получила 18 американских установок HIMARS, США обязались отправить еще 20. По данным Госдепартамента, другие союзники по НАТО предоставили десять реактивных систем залпового огня.

У ракет в дополнение к GPS-наведению есть инерциальные навигационные системы, которые не восприимчивы к помехам и остаются точными, хотя и не настолько, как при наведении по GPS-координатам. Кроме того, помехи GPS могут влиять на другие "умные" боеприпасы США, такие как высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, выпускаемые из гаубиц, а также сбрасываемые с воздуха бомбы JDAM.