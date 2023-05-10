Милли дал прогноз по срокам создания беспилотных ВВС, ВМС и танковых сил
Милли: до появления беспилотных ВВС, ВМС и танковых сил осталось 10-15 лет
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. До появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил осталось 10-15 лет, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
"В следующие 10-15 лет мы увидим беспилотные или как минимум частично пилотируемые военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле", — заявил он во время выступления на конференции.
Милли отметил, что скорость внедрения роботизированных технологий является "просто беспрецедентной".
Ранее в интервью журналу Foreign Affairs Милли признался, что США уже экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки.
https://1prime.ru/vpk/20230510/840558266.html
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