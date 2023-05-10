МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. До появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил осталось 10-15 лет, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь

"В следующие 10-15 лет мы увидим беспилотные или как минимум частично пилотируемые военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле", — заявил он во время выступления на конференции.

Милли отметил, что скорость внедрения роботизированных технологий является "просто беспрецедентной".

Ранее в интервью журналу Foreign Affairs Милли признался, что США уже экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки.