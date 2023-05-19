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Lockheed Martin получил контракт на ракеты для Австралии
ВПК
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Компания Lockheed Martin получила контракт Пентагона на 750,6 миллиона долларов для создания ракет "воздух-земля", в том числе для передачи Австралии, сообщает минобороны США... ПРАЙМ, 19.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin получила контракт Пентагона на 750,6 миллиона долларов для создания ракет "воздух-земля", в том числе для передачи Австралии, сообщает минобороны США.
"Lockheed Martin получила контракт на 750,6 на ракеты B-2 "воздух-земля" с контейнерами, запчастями и оборудованием для тестов", — сообщает Пентагон.
Работы должны быть завершены в августе 2027 года, контракт включает продажу оружия Австралии, говорится в сообщении.