МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Компания Lockheed Martin получила контракт Пентагона на 750,6 миллиона долларов для создания ракет "воздух-земля", в том числе для передачи Австралии, сообщает минобороны США. Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

"Lockheed Martin получила контракт на 750,6 на ракеты B-2 "воздух-земля" с контейнерами, запчастями и оборудованием для тестов", — сообщает Пентагон.

Работы должны быть завершены в августе 2027 года, контракт включает продажу оружия Австралии, говорится в сообщении.