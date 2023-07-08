МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Кассетные бомбы, которые США хотят предоставить Украине, не помогут ей переломить ход сражений — такое мнение высказал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. "Попрошайничество на новом уровне": китайцев возмутила украинская наглость

Он привел свой собственный опыт войны в Ираке, когда там применялось такого рода вооружение. По словам офицера, их готовили больше года перед тем как направить в бой, также они воевали в открытой пустынной местности, где у противника не было возможности спрятаться за какое-либо укрытие. Также у всех участников сражения, на всех ступенях иерархии, был должный опыт и подготовка. Ничего этого у Украины не, отметил Дэвис.

Он подчеркнул, что кассетные боеприпасы действительно достаточно мощные, но сами по себе они не изменят баланс сил в войне в пользу Украины

"Кассетные боеприпасы, вне зависимости от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 15-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, не изменят исход нынешнего наступления", — пишет офицер.

Он добавил, что то же относится и к F-16 и ракетам большой дальности, которые могут быть предоставлены Киеву в конце этого года.