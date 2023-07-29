МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Москва и Претория разработали перспективные проекты для производства оружия как для ЮАР, так и для третьих стран, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Группа Fesco открыла прямую морскую линию контейнерных перевозок с ЮАР

Накануне в Санкт-Петербурге завершился саммит Россия-Африка. Доля стран Африки в портфеле оружейных заказов "Росборонэкспорта" сегодня составляет около 20%.

"Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники, как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран. Работа по данному вопросу продолжается", — сказал представитель ФСВТС.

Он подчеркнул, что Южно-Африканская Республика является страной с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте. В этой связи российская сторона заинтересована в сотрудничестве с ЮАР, учитывая стратегический уровень межгосударственных отношений, а также взаимодействие в рамках БРИКС.

РФ и ЮАР создают, в частности, на юге Африки сервисный центр для ремонта вертолетов, как российского, так иностранного производства. Он будет обслуживать не только вертолеты ЮАР, но других африканских стран, в том числе соседних Анголы и Мозамбика, у которых на вооружение много вертолетной техники советского (российского) производства.