Экс-советник ЦРУ Риттер: план наступления, разработанный США для Украины, провалился
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. План, разработанный Соединенными Штатами для Украины, провалился — такое мнение в интервью YouTube-каналу London Real высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
По его словам, наступление ВСУ захлебывается из-за успешного противодействия России "чудо-оружию" Запада.
Так, напомнил он, российские военные успешно уничтожают немецкие танки Leopard 2. Что касается американских ракетных комплексов HIMARS, то ему научились отключать навигационную систему GPS, а без нее реактивный снаряд летит в сторону и положенного вреда не наносит.
Кроме того, бронетехнику Украины успешно уничтожают, включая старые, выпущенные в СССР танки Т-62.
"Так что "чудо-оружие" не сработало. Дело в том, что все цели и задачи, поставленные США, оправдались для русских, но не для самой Америки. Это мы истощаемся. Это мы расходуем средства. Это мы терпим неудачу", — подчеркнул Рикардс.
Он отметил, что сухопутный коридор, соединяющий Краснодарский край с Крымским полуостровом, Россия удерживает прочно и "положила глаз на Одессу".
Наступление ВСУ сейчас захлебывается, потери украинских военнослужащих составляют более 200 тысяч человек, резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/vpk/20230801/841249049.html