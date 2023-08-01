МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. План, разработанный Соединенными Штатами для Украины, провалился — такое мнение в интервью YouTube-каналу London Real высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Украине не достались десятки британских танков, пишет СМИ

По его словам, наступление ВСУ захлебывается из-за успешного противодействия России "чудо-оружию" Запада.

Так, напомнил он, российские военные успешно уничтожают немецкие танки Leopard 2. Что касается американских ракетных комплексов HIMARS, то ему научились отключать навигационную систему GPS, а без нее реактивный снаряд летит в сторону и положенного вреда не наносит.

Кроме того, бронетехнику Украины успешно уничтожают, включая старые, выпущенные в СССР танки Т-62.

"Так что "чудо-оружие" не сработало. Дело в том, что все цели и задачи, поставленные США, оправдались для русских, но не для самой Америки. Это мы истощаемся. Это мы расходуем средства. Это мы терпим неудачу", — подчеркнул Рикардс.

Он отметил, что сухопутный коридор, соединяющий Краснодарский край с Крымским полуостровом, Россия удерживает прочно и "положила глаз на Одессу".

Наступление ВСУ сейчас захлебывается, потери украинских военнослужащих составляют более 200 тысяч человек, резюмировал эксперт.