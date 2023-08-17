МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Если смотреть на закупаемое Польшей вооружение, то может сложиться впечатление, что Варшава готовится к войне, пишет обозреватель издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. Польша идет наперекор Евросоюзу из-за украинских беженцев

По его словам, Польшу втягивают в конфликт по принципу суррогатной, или прокси-войны. Эта стратегия была разработана Соединенными Штатами на фоне протестов против войны во Вьетнаме, а сейчас ярким примером этого является украинский конфликт.

Автор напомнил, что недавно президент Польши Анджей Дуда сравнил "цену крови" американцев и украинцев — по его словам, сейчас Запад противостоит России, за это сражаются украинцы, что обходится гораздо дешевле, если бы сражались американцы.

Зинкевич задался вопросом, какова, по мнению президента, цена польской крови — меньше ли она, чем американская.

"Когда я смотрю на заявленный список приобретаемого в немалом количестве вооружения, у меня возникает твердое ощущение, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос: когда она начнется?" — написал автор.

По словам автора, Варшава игнорирует опыт украинских вооруженных сил, из которого следует, что ее неудачи обусловлены "ужасным техническим состоянием" вооружения, которое поставляет Запад — неэффективного и крайне ненадежного.

По мнению Зинкевича, смена стратегии и тактики ВСУ в конечном итоге не способно изменить ситуацию на поле боя и может лишь ненамного отсрочить полное поражение Киева.