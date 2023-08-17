МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Американцы не отправляю Киеву современные образцы вооружения, поскольку опасаются, что связанные с ними секреты окажутся в руках не только России, но и Китая, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. В Польше задались вопросом, когда начнется война

По его словам, этим и объясняется то, что США тянут, в частности, с поставками танков Abrams на Украину. Туда скоро доставят первые шесть танков Abrams из примерно 40 — они представляют собой старые модели M1A1, появившиеся еще до войны в Персидском заливе. Их начали выпускать в 1984 году.

"Мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские поняли, как она устроена и использовали это, — объяснил Хо.

Он добавил, что похожая ситуация была с ракетами HIMARS. Они управляются с помощью навигационной спутниковой системой GPS, а ее российские военные уже научились глушить. По тем же причинам, как считает эксперт, Украине опасаются передавать баллистические ракеты ATACMS. "Выяснить, как нейтрализовать эти ракеты, могут не только русские. Мы также справедливо полагаем, что полученную информацию они могут передать китайцам", — отметил он.

Хо подчеркнул, что американцы по-настоящему беспокоятся о противостоянии с Китаем. "Потому мы и не желаем, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии", — сказал он.