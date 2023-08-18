МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. США одобрили отправку истребителей F-16 на Украину из Дании и Нидерландов, передает Reuters. СМИ: производители F-35 и Rafale столкнулись с проблемами

Как сообщил официальный представитель США, поставки начнутся, как только будет завершена подготовка пилотов.

Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых запросов на передачу F-16 Украине, чтобы Киев получил F-16, когда пилоты пройдут подготовку.

По словам чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

Он сказал, что одобрение запросов третьих сторон позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".

Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки украинских пилотов на F-16 в мае, но пока не сообщается о сроках поставки боевых самолетов.