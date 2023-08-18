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США одобрили отправку F-16 на Украину из Дании и Нидерландов
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США одобрили отправку истребителей F-16 на Украину из Дании и Нидерландов, передает Reuters. Как сообщил официальный представитель США, поставки начнутся, как только будет... ПРАЙМ, 18.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. США одобрили отправку истребителей F-16 на Украину из Дании и Нидерландов, передает Reuters.
Как сообщил официальный представитель США, поставки начнутся, как только будет завершена подготовка пилотов.
Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых запросов на передачу F-16 Украине, чтобы Киев получил F-16, когда пилоты пройдут подготовку.
По словам чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.
Он сказал, что одобрение запросов третьих сторон позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".
Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки украинских пилотов на F-16 в мае, но пока не сообщается о сроках поставки боевых самолетов.