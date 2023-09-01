ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух — воздух" в рамках бюджета на помощь Украине, заявили в ведомстве. Плохо пахнет. Запад дистанцируется от сделок с Украиной

"Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух — воздух" (AMRAAM)", — сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.