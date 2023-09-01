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2023
https://1prime.ru/vpk/20230901/841629779.html
Пентагон заключил контракт на ракеты AMRAAM для Украины
ВПК
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Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса... ПРАЙМ, 01.09.2023
впк, экономика, новости, оружие, украина, raytheon technologies
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух — воздух" в рамках бюджета на помощь Украине, заявили в ведомстве.
"Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух — воздух" (AMRAAM)", — сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.