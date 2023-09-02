Reuters: США впервые отправят на Украину снаряды с обедненным ураном
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. США впервые отправят на Украину бронебойные боеприпасы, оснащенные обедненным ураном, передает Reuters со ссылкой на документ, подлинность которого агентству подтвердили два американских чиновника.
Снаряды, предназначенные для поражения танков, станут частью очередного пакета помощи Киеву. Этот пакет, как планируется, будет представлен на следующей неделе.
Боеприпасы, о которых идет речь, могут быть выпущены из предоставляемых Соединенными Штатами танков Abrams, которые, как уточняется, должны быть поставлены ВСУ в ближайшие несколько недель.
Один из источников сообщил, что размер готовящегося пакета помощи Киеву — от 240 до 375 миллионов долларов.
Ранее бронебойные боеприпасы с обедненным ураном Киеву отправила Великобритания. Предстоящая поставка такого рода боеприпасов из США будет первой и, вероятно, вызовет споры, говорится в статье.
До этого Белый дом решил предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на опасения по поводу опасности, которую такое оружие представляет для гражданского населения.
https://1prime.ru/vpk/20230902/841639320.html