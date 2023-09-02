МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. США впервые отправят на Украину бронебойные боеприпасы, оснащенные обедненным ураном, передает Reuters со ссылкой на документ, подлинность которого агентству подтвердили два американских чиновника. В США рассказали, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ

Снаряды, предназначенные для поражения танков, станут частью очередного пакета помощи Киеву. Этот пакет, как планируется, будет представлен на следующей неделе.

Боеприпасы, о которых идет речь, могут быть выпущены из предоставляемых Соединенными Штатами танков Abrams, которые, как уточняется, должны быть поставлены ВСУ в ближайшие несколько недель.

Один из источников сообщил, что размер готовящегося пакета помощи Киеву — от 240 до 375 миллионов долларов.

Ранее бронебойные боеприпасы с обедненным ураном Киеву отправила Великобритания. Предстоящая поставка такого рода боеприпасов из США будет первой и, вероятно, вызовет споры, говорится в статье.

До этого Белый дом решил предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на опасения по поводу опасности, которую такое оружие представляет для гражданского населения.