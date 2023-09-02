МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия поставила на боевое дежурство гиперзвуковое ядерное оружие, способное стереть с лица земли Лондон всего за шесть минут, пишет британское издание Express. "Исключительная мощь". В США назвали самое опасное оружие России

Речь идет о ракете "Сармат", или, по западной терминологии, "Сатана-2".

По выражению автора публикации, данная ракета представляет собой "чудовищное ядерное оружие", которое может нести до 15 боеголовок.

Также, как отмечается, новая российская ракета может нести до 24 гиперзвуковых планирующих аппаратов "Авангард", и каждый из них способен нести ядерную боеголовку, скорость которой в 27 раз превышает скорость звука.

Таким образом, "Сармат" способен после старта достичь Великобритании всего за шесть минут, отмечается в публикации.

Кроме того, в пределах досягаемости "Сармата" находятся стратегические цели в Соединенных Штатах, в частности, Нью-Йорк или Вашингтон, добавляет автор.

"Сармат" представляет собой стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, работающей на жидкостном топливе. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Этот комплекс предназначен заменить находящиеся на вооружении в РВСН ракеты "Воевода", или "Сатана" по натовской терминологии.