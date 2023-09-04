МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Если война разразится в космическом пространстве, то она может стать в большей степени разрушительной, нежели традиционные конфликты на воздушном, наземном и морском театре военных действий, заявил в интервью журналу Newsweek командующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман. Западный эксперт допустил скорый распад НАТО из-за конфликта на Украине

По его словам, подобный конфликт, за счет использования военных сил, базирующихся как на планете, так и вне ее, и может повлиять на жизнь гражданского сектора на долгие века.

Он пояснил, что если в ходе военных действий будет сбит самолет, он упадет, покинув зону боевых действий, если окажется потоплен корабль, он исчезнет с морской поверхности.

"Если вы собьете спутник, он остается на орбите на протяжении столетий, и эти обломки могут повлечь проблемы и, скорее всего, повлекут проблемы, особенно по мере того, как в ходе войны их количество будет на всех орбитах нарастать", — подчеркнул генерал.

Соответственно, война в космосе может "осквернить всеобщее достояние человечества" на многие поколения вперед, резюмировал Зальцман.