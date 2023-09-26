МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Западные военные эксперты назвали три вида российского оружия, сыгравшие решающую роль в конфликте на Украине, пишет Business Insider. Экс-аналитик ЦРУ раскрыл тайну об оружии для Украины

Они выделяют прежде всего усовершенствованные артиллерийские системы России — они адаптировалась к условиям боевых действий на Украине. Точность обстрелов удалось повысить за счет использования GPS-технологий, дронов-разведчиков и ракет с высокоточным наведением

Российские артиллеристы сыграли ключевую роль в уничтожении украинских подразделений, которые пытались прорвать оборону, пишет издание.

Как отмечается, Украина успешно приспособила дешевое и легкодоступное оборудование для военных целей, включая беспилотники, однако Россия эффективно использует тактику радиоэлектронной борьбы против таких устройств. Так что возможности ВСУ по сбору разведданных о российских позициях в реальном времени стали более ограниченными.

По мнению британских экспертов, российские боевые вертолеты Ка-52 обеспечивают ключевое преимущество российской армии на поле боя "и их участие в боях дорого обошлось Украине".

Вертолеты оснащены противотанковыми управляемыми ракетами ЛМУР. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии около 15 километров. Ка-52, как указывается в материале, помогли снизить угрозу для российских сил, исходящую от украинских танковых батальонов и бронетехники.

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