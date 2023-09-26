ВАШИНГТОН, 26 сен – ПРАЙМ. У Соединенных Штатов есть деньги для военных поставок Киеву на предстоящие нескольких недель, однако дальнейшая помощь может пострадать, если конгресс не примет решение о выделении дополнительных ассигнований, заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. Названы три вида российского оружия, успешно применяющегося в боях

По его словам, законодателям следует поторопиться с выделением помощи в размере 24 миллиардов долларов, пока на фронте сохраняются благоприятные условия для контрнаступления ВСУ.

"У нас есть еще немного средств. Я думаю, их хватит нам еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину в дальнейшем осенью и в зимние месяцы", — подчеркнул Кирби.

По его словам, негативные последствия в плане поставок Украине вооружения принесет и "шатдаун" — приостановка деятельности федерального правительства из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета – полноценного на 2024 финансовый год или краткосрочного. Это может произойти уже первого октября.

Кирби предупредил, что с наступлением зимы обеим армиям будет очень сложно маневрировать, поэтому администрация США хочет обеспечить ВСУ "всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле".