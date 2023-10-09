МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Переданное Украине вооружение активно используется в Израиле, дальше будет применяться во всех горячих точках, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Осталось недолго. США нашли способ бросить Украину

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее отмечал, что поставленные Киеву натовские вооружения могли быть перепроданы, а сейчас применяются против Израиля. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подчеркивала необходимость отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС. Американский политик задалась вопросом, поступила ли техника из Афганистана или с Украины.

"Ну что, натовские друзья, доигрались?", — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что переданное Киеву западное оружие уже применяется в Израиле. По словам политика, скоро натовские вооружения распространят по всем горячим точкам.

"Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты з Києва", — добавил зампред Совбеза России.

Израиль 7 сентября подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следдующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в сосояние войны.