МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Израиль в прошлом году увеличил импорт вооружений в 1,7 раза — до максимальных за 15 лет 829 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

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Так, покупки вооружений в 2022 году выросли в 1,7 раза — до 829 миллионов долларов с 476 миллионов. Больше закупалось последний раз в 2007 году — тогда страна приобрела оружия на 835 миллионов долларов.

В прошлом году Израиль в основном закупал корабли — на 365 миллионов долларов и самолеты — на 330 миллионов долларов. Кроме того, страна приобрела бронетехники на 74 миллиона, ракет — на 36 миллионов, двигателей для военного оборудования — на 19 миллионов долларов, а морских вооружений — на 6 миллионов долларов.

Основным поставщиком вооружений в Израиль в прошлом году оставались США, при этом страна сократила поставки лишь на 4% — до 422 миллионов долларов. Германия нарастила экспорт оружия в 11 раз — до 402 миллионов долларов, что стало максимумом с 1999 года. Также поставки после пятилетнего перерыва возобновила Италия — но лишь на 6 миллионов долларов.

Одновременно Израиль увеличил экспорт вооружений в прошлом году в 1,5 раза — до максимальных с 2018 года 831 миллиона долларов. В основном государство поставляло сенсоры (249 миллионов долларов), ракеты (246 миллионов долларов), системы противовоздушной обороны (137 миллионов долларов), а также самолеты (105 миллионов долларов).

Главными покупателями были Индия, чей импорт вырос на четверть, — до 247 миллионов долларов, а также Филиппины, которые в 2021 году вовсе не покупали израильское оружие, а в прошлом — сразу на 206 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает США, чьи закупки выросли в 2,6 раза — до 128 миллионов долларов. Возобновила импорт оружия Великобритания (75 миллионов долларов) и Чехия (63 миллиона долларов).

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира для оценки торговли вооружениями использует специальный индекс. Индекс рассчитывается по каждому виду вооружений на основе затрат на их производство и отражает военный потенциал, а не конечную финансовую стоимость. Стоимость вооружений также зависит от их новизны: новые равны 100% индекса, а стоявшие на вооружении до их продажи за границу — лишь 40%.