МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекс (ОПК) получили право использовать все резервы для наращивания выпуска артиллерии, заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу. ГД приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

Министр 17 октября провел в Национальном центре управления обороной совещание по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, в условиях СВО особенно важно оперативно восполнять запасы средств поражения.

"Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — отметил глава Минобороны.

Шойгу также рассказал, что ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, а также снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.

РСЗО — наземные, авиационные или морские ракетные комплексы. Используется как одна из основных ударных сил в спецоперации на Украине.