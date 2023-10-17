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ОПК получил право использовать все резервы для выпуска артиллерии
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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекс (ОПК) получили право использовать все резервы для наращивания выпуска артиллерии, заявил глава Минобороны России, генерал... ПРАЙМ, 17.10.2023
впк, экономика, новости, россия, опк, сергей шойгу, артиллерия
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекс (ОПК) получили право использовать все резервы для наращивания выпуска артиллерии, заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
Министр 17 октября провел в Национальном центре управления обороной совещание по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, в условиях СВО особенно важно оперативно восполнять запасы средств поражения.
"Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — отметил глава Минобороны.
Шойгу также рассказал, что ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, а также снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.
РСЗО — наземные, авиационные или морские ракетные комплексы. Используется как одна из основных ударных сил в спецоперации на Украине.