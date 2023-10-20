ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что направляет в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. "Путин знает". В США предрекли Украине близкую катастрофу

"Завтра мы направим в конгресс срочный бюджетный запрос о финансировании нужд национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину", — сказал Байден в обращении к нации.

По его словам, что помощь, которую США оказывают Израилю, призвана показать его противникам в регионе, что "Израиль сильнее, чем когда-либо", и "не допустить распространения конфликта".

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

Президент России Владимир Путин ранее назвал обострение палестино-израильского конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке.