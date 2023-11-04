МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. США "незаметно" передали Украине по крайней мере одну — а возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин, пишет Forbes. В США рассказали, с какими проблемами скоро столкнутся ВСУ

На официальных фотографиях мероприятий с участием Владимира Зеленского по случаю 3 ноября, когда Украина отмечает день ракетных, артиллерийских и инженерных войск, можно увидеть набор инженерно-боевой техники. В состав оборудования входит Assault Breacher американского производства. Это 55-тонная машина разминирования и прорыва заграждений, выполненная на базе танка М-1.

Экипаж из двух человек машины стоимостью 4 миллиона долларов может извлекать и безопасно взрывать заглубленные мины, засыпать траншеи — не выходя из-под защиты толстой брони.

Ранее союзники Киева передали в дар множество новых машин для прорыва, в том числе лучшие финские, норвежские и южнокорейские модели. Однако American Assault Breacher отсутствовал в официальных списках поставленного оборудования. Хотя американцы передали Украине большие партии инженерных и вспомогательных машин, они, похоже, не включили в свой состав Assault Breacher, пишет издание.

Assault Breacher является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва укреплений. Пара машин может выполнять ту же работу, для которой потребовались бы четыре-шесть менее универсальных машин, таких как саперные машины, бульдозеры и экскаваторы.

Вполне вероятно, что Белый дом в своих заявлениях относительно военной помощи Украине отнес машины Assault Breacher к расплывчатой категории "оборудования для разминирования", предполагает автор статьи.