МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) вступило в силу, следует из из информации, опубликованной на сайте официального опубликования правовых актов. Киргизия планирует нарастить импорт российского газа

"Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики от 16 августа 2022 года (ратифицировано Федеральным законом от 29 мая 2023 года № 183-ФЗ, вступило в силу 2 ноября 2023 года)", — сообщается на сайте.

Соглашение заключено на пять лет и автоматически продлевается, если ни одна из сторон не выразит намерения прекратить его не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия.

Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил, что региональная система ПВО будет эффективным средством обеспечения безопасности воздушного пространства и способствует укреплению военных отношений между двумя странами.