МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Противник посылает против России черт-те кого, последствия такого решения понятны, заявил замруководителя Совбеза страны Дмитрий Медведев. Полковник Макгрегор: Путин был правдив, а Запад лжет Зеленскому

Политик в четверг, 9 ноября, встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Подмосковье.

"Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед", — сказал он.

По словам Медведева, последствия в этом случает понятны.

Ранее о неподготовленности ВСУ говорил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он отмечал в статье для Sputnik, что украинцы обладают только базовыми навык5ами, не способны даже управлять поставляемыми Западом вооружениями. Так, подчеркнул Риттер, танки Abrams — американское смертоносное оружие — в руках солдат ВСУ превращается в "мобильный стальной гроб".

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Как отметил президент страны Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".