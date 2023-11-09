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2023
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Медведев прокомментировал военную подготовку противника
ВПК
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Противник посылает против России черт-те кого, последствия такого решения понятны, заявил замруководителя Совбеза страны Дмитрий Медведев. Политик в четверг, 9 ноября, встретился... ПРАЙМ, 09.11.2023
впк, экономика, новости, дмитрий медведев, контракт, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Противник посылает против России черт-те кого, последствия такого решения понятны, заявил замруководителя Совбеза страны Дмитрий Медведев.
Политик в четверг, 9 ноября, встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Подмосковье.
"Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед", — сказал он.
По словам Медведева, последствия в этом случает понятны.
Ранее о неподготовленности ВСУ говорил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он отмечал в статье для Sputnik, что украинцы обладают только базовыми навык5ами, не способны даже управлять поставляемыми Западом вооружениями. Так, подчеркнул Риттер, танки Abrams — американское смертоносное оружие — в руках солдат ВСУ превращается в "мобильный стальной гроб".
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Как отметил президент страны Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".