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Мантуров прибыл на международный авиасалон Dubai Airshow
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Российская делегация во главе с вице-премьером — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым прибыла на международный авиасалон Dubai Airshow, где первым делом посетила российский... ПРАЙМ, 13.11.2023
впк, экономика, новости, денис мантуров, дубай, dubai airshow
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДУБАИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Российская делегация во главе с вице-премьером — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым прибыла на международный авиасалон Dubai Airshow, где первым делом посетила российский павильон, передает корреспондент РИА Новости.
Также в составе делегации — глава "Ростеха" Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Как ранее уточняли в министерстве, на полях авиасалона у вице-премьера запланирован ряд встреч.
Международный авиасалон Dubai Airshow 2023 начал работу в понедельник.
Выставка проходит с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" входят такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". РФ на авиасалоне также представят госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).