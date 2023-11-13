ДУБАИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Российская делегация во главе с вице-премьером — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым прибыла на международный авиасалон Dubai Airshow, где первым делом посетила российский павильон, передает корреспондент РИА Новости. В России готовятся к производству первых образцов истребителей Checkmate

Также в составе делегации — глава "Ростеха" Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Как ранее уточняли в министерстве, на полях авиасалона у вице-премьера запланирован ряд встреч.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2023 начал работу в понедельник.

Выставка проходит с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" входят такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". РФ на авиасалоне также представят госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).