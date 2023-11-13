ДУБАИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный "Вертолетами России" на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей, в частности они привлекли особое внимание американских летчиков, рассказал РИА Новости руководитель управления международного маркетинга холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Максим Андрианов. В ФСВТС отметили интерес ОАЭ к российскому оружию

"Российская промышленность единственная, которая до сих пор производит вертолеты с соосной схемой, и на выставке вертолет является эксклюзивным. Поэтому у нас уже были посетители из различных стран: США, Великобритания, Австралия, Мозамбик — только что подходили гости, смотрели, интересовались вживую вертолетом", — отметил он, говоря о Ка-32А11М.

"Приходили пилоты самолета F-35 (американский истребитель — ред.)… Ребята интересовались вертолетами, интересовались летно-техническими характеристиками. На удивление, смогли даже назвать некоторые страны, в которых данный вертолет летает. Это были пилоты тоже, и они вопросы в основном задавали: насколько соосная схема легка в управлении в жару и в высокогорье как себя ведет вертолет", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, в "Вертолетах России" подчеркнули, что сегодня на Dubai Airshow состоялась международная премьера Ка-32А11М.

Также американцы с интересом осмотрели российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52, передает корреспондент РИА Новости.