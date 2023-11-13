МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. На выставке Dubai Airshow 2023 года специалисты из США изучили российские вертолеты Ка-32 и макет ударного вертолета Ка-52, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Чемезов раскрыл планы "Ростеха" по производству новых пассажирских лайнеров

По словам гендиректора госкорпорации, Соединенные Штаты вряд ли смогут скопировать технологии. "Я не думаю, что военные (американские) будут использовать свое посещение, чтобы что-то у нас утащить. Во-первых, это не так просто: нужно сначала разобрать вертолет, посмотреть системы, технику и так далее", — пояснил он.

Чемезов объяснил интерес американской стороны к модели Ка-52 тем, что она показала себя хорошо в ходе СВО и известна практически во всем мире.

"Ради Бога — мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли. Мы же не говорим, что мы им (американцам) их продаем, а посмотреть — пожалуйста", — сказал глава "Ростеха".

На Dubai Airshow иностранных гостей также заинтересовал Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М. Американские пилоты даже забрались в его кабину.