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"Ростех" оценил интерес американских специалистов к российским вертолетам
ВПК
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На выставке Dubai Airshow 2023 года специалисты из США изучили российские вертолеты Ка-32 и макет ударного вертолета Ка-52, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По словам... ПРАЙМ, 13.11.2023
впк, экономика, новости, россия, ростех, сша, dubai airshow
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. На выставке Dubai Airshow 2023 года специалисты из США изучили российские вертолеты Ка-32 и макет ударного вертолета Ка-52, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
По словам гендиректора госкорпорации, Соединенные Штаты вряд ли смогут скопировать технологии. "Я не думаю, что военные (американские) будут использовать свое посещение, чтобы что-то у нас утащить. Во-первых, это не так просто: нужно сначала разобрать вертолет, посмотреть системы, технику и так далее", — пояснил он.
Чемезов объяснил интерес американской стороны к модели Ка-52 тем, что она показала себя хорошо в ходе СВО и известна практически во всем мире.
"Ради Бога — мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли. Мы же не говорим, что мы им (американцам) их продаем, а посмотреть — пожалуйста", — сказал глава "Ростеха".
На Dubai Airshow иностранных гостей также заинтересовал Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М. Американские пилоты даже забрались в его кабину.