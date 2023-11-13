МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. В России готовятся к производству первых образцов истребителей Checkmate

Ранее сообщалось, что в России начали готовить выпуск первых образцов легких истребителей Checkmate, относящихся к пятому поколению.

"Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России, на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО", — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Бондарева, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, также запущена подготовка производства первых образцов.

Парламентарий отметил, что установочную партию истребителей Checkmate начнут производить в 2026 году.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения от компании "Сухой", обладающий высокими показателями по критерию "стоимость-эффективность", открытой архитектурой и малозаметностью.