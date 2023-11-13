2023-11-13T16:45:05+03:00
2023-11-13T16:45:05+03:00
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2023
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Франция "сбагрила" Армении отвергнутые Украиной бронемашины, пишут СМИ
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Украина отказалась от отправленных Францией в Армению бронемашин Bastion из-за их слабой защищенности, пишет издание Ouest France. "Эти… транспортные средства изначально... ПРАЙМ, 13.11.2023
впк, экономика, мировая экономика, новости, франция, украина, бразилия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина отказалась от отправленных Францией в Армению бронемашин Bastion из-за их слабой защищенности, пишет издание Ouest France.
"Эти… транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", — говорится в сообщении Ouest France.
Отмечается, что Ереван начал получать военную поддержку от Парижа. В прошлом году издание Tribune сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, однако вместо этого бронемашины отправились в Армению.