МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина отказалась от отправленных Францией в Армению бронемашин Bastion из-за их слабой защищенности, пишет издание Ouest France. Боррель признал, что Украина не победит

"Эти… транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", — говорится в сообщении Ouest France.

Отмечается, что Ереван начал получать военную поддержку от Парижа. В прошлом году издание Tribune сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, однако вместо этого бронемашины отправились в Армению.