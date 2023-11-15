МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чехия и Польша стремятся занять более крупную долю на оружейном рынке Африки, передают западные СМИ со ссылкой на оборонные компании и чиновников двух стран. "Рособоронэкспорт" разъяснил причину отказа от экспорта дрона "Ланцет"

В 2022 году крупнейшим продавцом оружия в Африке к югу от Сахары стала Россия, которая заняла долю в 26 процентов на рынке континента, сообщал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Агентство Рейтер заявляет, что поговорило с представителями чешских и польских оборонных компаний, а также чиновниками, которые описали "усилия по захвату более крупной доли на оружейном рынке Африки, пока конфликт на Украине отвлекает внимание России".

Глава чешской ассоциации оборонной и охранной промышленности Иржи Гинек заявил, что африканские страны хотят модернизировать используемые ими вооружения советских времен с помощью западных технологий. При этом Чехия и Польша — как бывшие страны соцблока — могут помочь в этом.

В этом месяце, по данным агентства, торговая миссия Чехии посетила Эфиопию, Кению, Гану и Кот д'Ивуар. Ключевой целью визитов было повышение возможностей для оборонной индустрии страны. В результате этих визитов, отмечает агентство со ссылкой на советника по нацбезопасности в чешском правительстве Томаша Пояра, на обсуждении находятся сделки общей стоимостью в многие миллиарды чешских крон. В частности, Чехия ведет переговоры с Эфиопией о модернизации ее самолетов.

Об интересе африканских клиентов к модернизации своих вооружений сообщили чешская авиастроительная компания Aero Vodochody и крупнейшая чешская оборонно-промышленная фирма Czechoslovak Group. Польская WB Group — производитель дронов и ракетных систем — заявила о росте интереса к своей продукции со стороны африканских покупателей, а другая польская фирма — PGZ — контролирующая десятки оборонных компаний — заявила, что за последний год активизировала переговоры с тем, чтобы завоевать африканские рынки.

Согласно агентству, в 2022 году Чехия экспортировала вооружений в 10 африканских стран к югу от Сахары на около 32 миллиона евро против чуть менее двух миллионов евро в 2011 году.