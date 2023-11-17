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В Британии оценили новое российское оружие
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Российский ракетный комплекс "Авангард" может поразить сразу несколько целей, расположенных в любой точке мира, менее чем за 30 минут, сообщает британский таблоид Daily Express... ПРАЙМ, 17.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский ракетный комплекс "Авангард" может поразить сразу несколько целей, расположенных в любой точке мира, менее чем за 30 минут, сообщает британский таблоид Daily Express.
"Оружие, описанное Владимиром Путиным как "метеорит", способно прорвать даже перспективные системы ПРО потенциального противника", — пишет издание.
По данным издания, это единственное оружие такого рода, поэтому у западных стран не хватит сил остановить его.
Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду). Мощность боевого оснащения одного блока "Авангард" — от 800 килотонн до двух мегатонн, следует из доклада Министерства обороны России.
Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.