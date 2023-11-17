МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский ракетный комплекс "Авангард" может поразить сразу несколько целей, расположенных в любой точке мира, менее чем за 30 минут, сообщает британский таблоид Daily Express. "Исключительная мощь". В США назвали самое опасное оружие России

"Оружие, описанное Владимиром Путиным как "метеорит", способно прорвать даже перспективные системы ПРО потенциального противника", — пишет издание.

По данным издания, это единственное оружие такого рода, поэтому у западных стран не хватит сил остановить его.

Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду). Мощность боевого оснащения одного блока "Авангард" — от 800 килотонн до двух мегатонн, следует из доклада Министерства обороны России.

Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.