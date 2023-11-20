МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российские системы радиоэлектронной борьбы мешают применению американских высокоточных снарядов M982 Excalibur, пишет доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал в статье для журнала Forbes. Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия, пишут СМИ

"Российская система радиоэлектронной борьбы "Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", — отмечает эксперт.

Он добавил, что российские военные добились успеха со своим барражирующим боеприпасом "Ланцет". "Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить и действовать на непредсказуемой траектории полета, что затрудняет контрбатарейные усилия Украины", — пишет Миттал.

Касаясь артиллерии, автор сослался на мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, отметившего в недавней статье для журнала Economist, что российские военные в настоящее время обладают тактическим преимуществом в этой области.

"Россияне добились этого преимущества, внедрив новые технологии, которые позволяют им точно поражать украинские цели, одновременно ограничивая эффективность украинской артиллерии", — отмечается в материале.