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Командир катера Черноморского флота погиб, отражая атаки дронов ВСУ
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В Крыму в результате атаки украинских морских дронов погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин, сообщает пресс-служба Черноморского казачьего округа. Военнослужащий был... ПРАЙМ, 23.11.2023
впк, экономика, новости, сво, вмф россии, всу
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Крыму в результате атаки украинских морских дронов погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин, сообщает пресс-служба Черноморского казачьего округа. Военнослужащий был казаком хуторского общества "Невский". Прощание с ним прошло в Новороссийске.
Как уточняется, ночью ВСУ атаковали базу Черноморского флота. Четыре надводных катера-камикадзе пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Никитин.
"Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", — говорится в публикации.
Уроженцу Красноярского края Никитину было 42 года, у него остались жена и две несовершеннолетние дочери.
Моряка посмертно представили к ордену Мужества.