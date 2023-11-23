МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Крыму в результате атаки украинских морских дронов погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин, сообщает пресс-служба Черноморского казачьего округа. Военнослужащий был казаком хуторского общества "Невский". Прощание с ним прошло в Новороссийске. Итальянцы раскрыли цель контрнаступления ВСУ

Как уточняется, ночью ВСУ атаковали базу Черноморского флота. Четыре надводных катера-камикадзе пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Никитин.

"Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", — говорится в публикации.

Уроженцу Красноярского края Никитину было 42 года, у него остались жена и две несовершеннолетние дочери.

Моряка посмертно представили к ордену Мужества.