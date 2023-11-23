МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Неконтролируемое перемещение вооружений через Украину несет угрозу для всего мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Немецкие СМИ оценили, будет ли у Зеленского собственное оружие

Белорусский лидер 23 ноября выступил на саммите ОДКБ в Минске. На мероприятии присутствовал, в том числе, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул Лукашенко, не секрет, что вооружения, которые поставляют на Украину идут на черные рынки.

"Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке", — сказал он.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что оружие, переданное НАТО Киеву, сейчас может применяться против Израиля. На этом фоне конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала серийные номера на каждом из американских вооружений, который использовал ХАМАС.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что НАТО доигралось, теперь вооружения, переданные Украине, будут применяться во всех горячих точек.