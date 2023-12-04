МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент законопроект о безвозмездной передаче Украине сотни списанных бронетранспортеров, следует из сообщения на сайте главы государства.

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"В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость", — сказано в публикации.

Ранее болгарский парламент одобрил соглашение между МВД страны и министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых бронетранспортеров.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Киев не сможет самостоятельно увеличить военное производство и достичь паритета с Москвой.