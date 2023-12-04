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Президент Болгарии наложил вето на отправку Киеву списанной бронетехники
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Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент законопроект о безвозмездной передаче Украине сотни списанных бронетранспортеров, следует из сообщения на сайте главы... ПРАЙМ, 04.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент законопроект о безвозмездной передаче Украине сотни списанных бронетранспортеров, следует из сообщения на сайте главы государства.
"В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость", — сказано в публикации.
Ранее болгарский парламент одобрил соглашение между МВД страны и министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых бронетранспортеров.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Киев не сможет самостоятельно увеличить военное производство и достичь паритета с Москвой.