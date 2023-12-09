МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Депутаты народного собрания Болгарии устроили потасовку в ходе обсуждения решения отправить Украине списанные БТР, пишет Blitz. Европейская поддержка военной помощи Украине резко падает

Инцидент произошел на фоне обсуждения необходимости оказания помощи киевскому режиму. В частности, решение отправить оружие ВСУ подверглось резкой критике с трибуны. Депутат Костадин Костадинов назвал происходящее "изменой", поскольку это ведет к снижению обороноспособности Болгарии и уничтожению армии. Он выразил возмущение тем фактом, что Болгарию заставляют платить, и заявил, что большинство присутствующих "служат иностранным национальным интересам".

"Украина – несостоявшееся государство, ведущее войну против собственного населения и осуществляющее против него геноцид. Это страна, пропагандирующая нацистскую идеологию", — подчеркнул парламентарий.

Пока Костадинов выступал, его однопартиец Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы "Возрождение" быстро добрался до места, где сидел депутат Манол Пейков. "Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали драку", — говорится в сообщении.

Поведение трех депутатов, участвовавших в конфликте, рассмотрят на председательском совете.

Парламент Болгарии 22 ноября ратифицировал соглашение между МВД страны и украинским минобороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии старых БТР. Однако президент Румен Радев вернул на обсуждение закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ списанной техники. По его словам, бронетехнику большой грузоподъемности можно использовать для охраны болгарской границы и оказания помощи жителям при катастрофах и авариях, в том числе в труднодоступных районах.