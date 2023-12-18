МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своем официальном Telegram-канале новую серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров — комплекс "Искандер-М" стал "ракетной сколопендрой", а вертолет Ми-28Н — гигантской летучей мышью. "Ростех" передал российской армии партию БМП и БТР

Как рассказали в компании, "героев" для второй серии изображений #БоевыеМонстрыРостеха выбрали в ходе народного голосования, после чего дизайнеры "превратили" боевые машины в механизированных существ.

"Работа российской армии и отечественного вооружения в зоне СВО послужили началом нового героического эпоса, которому нужны визуальные образы <…> Российская военная техника же имеет оправданную репутацию "оружия победы", но в современной мифологии ее образ практически не визуализирован. В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха мы взялись за эту работу, ведь почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями госкорпорации", — отметили в "Ростехе".

В результате работы приглашенных "Ростехом" художников "Искандер-М" стал тактической ракетной сколопендрой, "Торнадо-С" превратился в волгатитана российской артиллерии, УБИМ обрел образ краба-помощника, "Изделие 305" предстало "змеем разящим", Ми-28Н изображен в виде летучей мыши, А-50У — "небесного кита-локатора".