МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Западные страны недооценили возможности российской оборонной промышленности и готовность союзников снабжать Россию, способную применять в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил Suddeutsche Zeitung руководитель ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков

"Мы не отдавали себе отчета, что у них получится то, что мы сейчас четко видим: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и рост производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — подчеркнул он.

Генерал отметил, что западные страны не верили в способность Москвы выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в конфликте, в том числе те, которые касаются привлечения поддержки со стороны союзников.

"Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны Глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях", — сказал Фрейдинг.

Ранее агентство S&P заявило, что Москва тратит большие средства на производство, вливая деньги в оборонный сектор для наращивания военного производства после начала СВО.