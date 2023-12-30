МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Западные страны недооценили возможности российской оборонной промышленности и готовность союзников снабжать Россию, способную применять в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил Suddeutsche Zeitung руководитель ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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"Мы не отдавали себе отчета, что у них получится то, что мы сейчас четко видим: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и рост производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — подчеркнул он.

Генерал отметил, что западные страны не верили в способность Москвы выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в конфликте, в том числе те, которые касаются привлечения поддержки со стороны союзников.

"Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны Глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях", — сказал Фрейдинг.

Ранее агентство S&P заявило, что Москва тратит большие средства на производство, вливая деньги в оборонный сектор для наращивания военного производства после начала СВО.