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2023
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"Лампочки для холодильника": в Германии удивились способностям России
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Западные страны недооценили возможности российской оборонной промышленности и готовность союзников снабжать Россию, способную применять в военных целях даже лампочки для... ПРАЙМ, 30.12.2023
впк, экономика, новости, германия, россия, впк, сво, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Западные страны недооценили возможности российской оборонной промышленности и готовность союзников снабжать Россию, способную применять в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил Suddeutsche Zeitung руководитель ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
"Мы не отдавали себе отчета, что у них получится то, что мы сейчас четко видим: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и рост производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — подчеркнул он.
Генерал отметил, что западные страны не верили в способность Москвы выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в конфликте, в том числе те, которые касаются привлечения поддержки со стороны союзников.
"Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны Глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях", — сказал Фрейдинг.
Ранее агентство S&P заявило, что Москва тратит большие средства на производство, вливая деньги в оборонный сектор для наращивания военного производства после начала СВО.