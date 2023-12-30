ОНН, 30 дек — ПРАЙМ. Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарного право, заявили РИА Новости в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар Киева по Белгороду. Захарова прокомментировала ультиматумы Киева к России

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — отметили в офисе.

В Министерстве обороны, комментируя атаку Киева по Белгороду, заявили, что удар по городу не останется безнаказанным. В ведомстве подчеркнули, что в отличие от украинских войск, российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам.

В МО также отметили, что, совершив этот "неизбирательный комбинированный удар" по городу Белгород был попыткой отвлечь внимание от поражений на фронте и "спровоцировать Россию на подобные действия".

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу 30 декабря российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над белгородской областью, позднее днем в центре Белгорода раздались взрывы, запущена сирена ракетной опасности.

По данным на 20:00 мск, в результате атаки ВСУ 14 человек погибло, 108 ранено.